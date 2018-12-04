تعليقات ساخرة من شقيقتي كريستيانو رونالدو بعد فوز مودريتش بالكرة الذهبية

شنت شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوماً شرسًا على مسؤولي كرة القدم، بعد أن فاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وأبدت إيلما أفيرو، شقيقة رونالدو البالغة من العمر 39 عامًا، غضبها الشديد بعد استبعاد شقيقها من الفوز بالجائزة.

وقالت في تعليق على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “للأسف فنحن نعيش في عالم عفن، تحكمه الأموال والمافيا”.

وأضافت بقولها: “قوة الله أكبر من هذا العفن الذي نعيش فيه، ومع الوقت فإن الحق لن يضيع”.

ومن جانبها، نشرت شقيقة كريستيانو رونالدو الأخرى، كاتيا، صورة له على إنستجرام، وهو يحمل جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، العام الماضي، وعلّقت عليها بقولها: “أفضل لاعب في العالم ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين يفهمون في كرة القدم”.

وتنوعت ردود أفعال صديقات شقيقتي رونالدو على تلك التعليقات، ما بين مؤيدة لها ومعارضة للطريقة الساخرة التي تحدثوا بها عن الجائزة هذا العام.

وقالت سيليا ديسوزا: “أحب كريستيانو رونالدو كثيرًا، وأرى أنه يستحق الجائزة، ولكن شقيقته إيلما أخطأت بهذه التعليقات”.

وتوّج الكرواتي مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2018، ليكسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة خلال العقد الأخير.

وساعد مودريتش، البالغ من العمر 33 عامًا، ريال مدريد على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في مايو الماضي، قبل أن يقود كرواتيا إلى نهائي كأس العالم في روسيا 2018 للمرة الأولى، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة رغم الهزيمة 2-4 أمام فرنسا في النهائي.

وسيطر ميسي ورونالدو على الجائزة، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، منذ 2008 إذ حصد كل منهما اللقب 5 مرات، وهو رقم قياسي، بينما كان البرازيلي كاكا هو آخر من حصل عليها قبلهما في 2007.

وانتقد ميغيل بيكساو صديق رونالدو عدم فوز نجم يوفنتوس بالكرة الذهبية وكتب رسالة تحدث خلالها عن الألقاب التي حققها النجم البرتغالي والأرقام التي حققها ودوره الكبير في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا وتسجيله هاتريك في مرمى منتخب إسبانيا في كأس العالم.

كما تحدث عن التاريخ وأرقامه المميزة حيث أصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 9 بطولات كبرى إلى غير ذلك من الأرقام مؤكدا أنه الأفضل دون منازع وكان يستحق الفوز بالكرة الذهبية.