لماذا يرفض نيمانيا ماتيتش وضع شعار تذكاري لقتلى الحرب العالمية؟

لن يضع نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد، شعارًا تذكاريًا لقتلى الحرب العالمية خلال مباراة قمة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، ودعا الجماهير إلى احترام قراره.

وقال ماتيتش إن الشعار يذكره بالقصف الذي شنه حلف شمال الأطلسي على صربيا في 1999 عندما كان في 12 من عمره.

وكان الدولي الصربي اللاعب الوحيد في مانشستر يونايتد الذي لم يضع الشعار على قميصه، خلال الانتصار 2/1 على بورنموث، يوم السبت.

وقال ماتيتش على “إنستغرام”: “أتفهم تمامًا قرار الناس بوضع الشعار. أحترم حق الجميع وأتعاطف تمامًا مع أي شخص فقد أحبابه جراء الصراعات”.

وتابع: “لكن الشعار يذكرني بالهجوم الذي تأثرت به شخصيًا وأنا صغير. كنت في 12 من عمري وأعيش في فريلو حيث تعرضت بلادي للدمار؛ بسبب القصف على صربيا في 1999”.

وترفض صربيا الاعتراف باستقلال إقليم كوسوفو الذي ينحدر معظم سكانه البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة من أصول ألبانية. وحدث الانفصال قبل 10 سنوات.

وأضاف ماتيتش: “لا أرغب في التقليل من هذا الشعار كمصدر فخر لبريطانيا أو الإساءة إلى أي شخص. كلنا ثمرة الأجواء التي تربينا فيها وهذا اختيار شخصي؛ نتيجة الأسباب التي ذكرتها”.