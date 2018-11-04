مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد.. آليغري مهدد بفقدان مهاجمه

أصبح ماسيمليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، مهددًا بفقدان مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، خلال مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، في تورينو.

وأوضحت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أنه من المتوقع غياب ماندزوكيتش، عن المباراة التي تلعب يوم الأربعاء؛ لشعوره بآلام في كاحله، قبل مباراة يوفنتوس وكالياري، أمس، إذ خرج بسببها من قائمة الفريق.

وغاب ماندزوكيتش عن مباراة الذهاب أمام مانشستر يونايتد بأولد ترافورد، حيث فاز يوفنتوس 1/0، وغاب عن مواجهة الفريق أمام إمبولي؛ بسبب الإصابة، إلا أنه عاد وشارك في مباراة ضد فريق يوفنتوس تحت 23 سنة، قبل أن يشعر بانزعاج جديد، سيبقيه خارج موقعة الأبطال.

وسيخضع ماندزوكيتش لفحوصات طبية؛ لفهم طبيعة الانتكاسة وموعد العودة للمشاركة بشكل طبيعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سيستعيد خدمات مدافعه جورجيو كيليني، حيث سيلعب في خط الدفاع أمام مانشستر يونايتد برفقة ليوناردو بونوتشي.