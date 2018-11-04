ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وتشيلسي (صورة)

واصل مانشستر سيتي وتشيلسي الحفاظ على سجلهيما الخاليين من الهزيمة، بعد فوز الأول 6/1 على ساوثهامبتون، والبلوز على كريستال بالاس، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل مانشستر سيتي 3 أهداف في أول 18 دقيقة، ليفوز 6/1 على ساوثهامتون، ويحقق فوزه التاسع، دون أن يتلقى أي خسارة، في حين تعادل مرتين.

في المقابل حقق تشيلسي فوزه الثامن، مقابل 3 تعادلات، ولم يخسر أي مباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، بينما يأتي تشيلسي في المركز الثاني وفي رصيده 27 نقطة.

ويملك ليفربول أيضًا 27 نقطة، لكنه يحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف عن تشيلسي.

ويأتي توتنهام في المركز الرابع، وفي رصيده 24 نقطة

ويحتل آرسنال المركز الخامس وفي رصيده 23 نقطة، بينما يملك مانشستر يونايتد 20 نقطة في المركز السابع.