سيرجيو أغويرو ثالث لاعب يسجل 150 هدفًا مع فريق واحد في الدوري الإنجليزي

سجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني لنادي مانشستر سيتي أمام ساثهامبتون، ليرفع رصيده إلى الهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثالث لاعب يسجل 150 هدفًا على الأقل، مع فريق واحد بعد الإنجليزي واين روني الذي سجل 183 هدفًا لفريق مانشستر يونايتد، والفرنسي تيري هنري الذي سجل 175 هدفًا لفريق آرسنال.

وارتقى المهاجم الأرجنتيني للمركز الثامن في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عادل رقم النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين الذي سجل 150 هدفًا.

وسجل أغويرو 209 أهداف لفريق مانشستر سيتي في كل المنافسات، وهو الهداف التاريخي للفريق.

ومدد أغويرو عقده مع مانشستر سيتي لغاية 2021، وهو ما يجعله يهدد ترتيب عدة نجوم سابقين في لائحة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الرقم التاريخي للأسطورة ألان شيرر قد يبقى صامدًا لفترة طويلة.

ويتصدر ألان شيرر لائحة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفًا ويحتاج أغويرو إلى 110 أهداف لمعادلته، بينما تبقى أرقام البقية في متناوله.

ويحتل المركز الثاني النجم الإنجليزي واين روني بـ208 أهداف وهو ثاني لاعب يتجاوز حاجز 200 هدف، في حين يأتي ثالثًا الإنجليزي أندري كول بـ187 هدفًا، وبعده فرانك لامبارد رابعًا بـ177 هدفًا ثم تيري هنري خامسًا بـ175 هدفًا فروبي فاولر سادسًا بـ163 هدفًا.

ويحتل الإنجليزي جيريمي ديفو المركز السابع بـ162 هدفًا، وهو الوحيد الذي مازال لم يعتزل، ويلعب في فريق بورثموت.

ويحتل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو رفقة الإنجليزي مايكل أوين المركز الثامن برصيد 150 هدفًا.