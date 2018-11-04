مانشستر سيتي يقسو على ساوثهامبتون وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح مانشستر سيتي منافسه ساوثهامبتون، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مانشستر سيتي 3 أهداف في الـ 18 دقيقة الأولى ليفوز 6/1.

وجاء االهدف الأول عبر ويسلي هوديت لاعب ساوثهامبتون، بعدما سجل الهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة.

وتلاعب رحيم ستيرلينغ بمدافعي ساوثهامبتون قبل أن يمرر الكرة إلى الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي أودعها الشباك في الدقيقة 12.

ووقع الإسباني دافيد سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 18، بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

وقلص ساوثهامبتون النتيجة إلى 1/3 بهدف من ركلة جزاء سجلها داني إنجز في الدقيقة 30.

وأعاد رحيم ستيرلينغ الفارق إلى 3 أهداف بهدف في الدقيقة 46.

وسجل رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 67، بعد تمريرة من أغويرو.

وأكمل ليروي سانيه الهدف السادس في الدقيقة 61.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 29 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن ليفربول الثاني، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط فقط، في المركز السادس عشر.

الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 1 × 0 ساوثهامبتون | هدف السيتي الأول ” هدف عكسي ” HD

حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/XzvHA3glpE — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 2 × 0 ساوثهامبتون | هدف السيتي الثاني ” أغويرو ” HD

حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/8zxxKjGAQ2 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 3 × 0 ساوثهامبتون | هدف السيتي الثالث ” سيلفا ” HD

حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/nIktycDHXh — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

#MCISOU

الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 4 × 1 ساوثهامبتون | هدف السيتي الرابع “ستيرلينغ ” HD

حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/8B0VODJ2Jl — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

#MCISOU

الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 5 × 1 ساوثهامبتون | هدف السيتي الخامس “ستيرلينغ ” HD

حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/0NfenHIZSt — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨