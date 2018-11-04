أهداف مانشستر سيتي وساوثهامبتون.. 6/1 للسيتيزن (فيديو)

أهداف مانشستر سيتي وساوثهامبتون.. 6/1 للسيتيزن (فيديو)

الفوز يرفع رصيد مانشستر سيتي إلى 29 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن ليفربول.

المصدر: فريق التحرير

سجل مانشستر سيتي 3 أهداف في 18 دقيقة، ليتقدم 3/0 على منافسه ساوثهامبتون، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة السادسة، سجله ويسلي هوديت لاعب ساوثهامبتون بالخطأ في مرماه.

وأضاف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 12، بمساعدة رحيم ستيرلينغ.

وسجل الإسباني دافيد سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 18، بمساعدة ليروي سانيه.

ومن ركلة جزاء، سجل داني إنجز هدفًا لساوثهامبتون في الدقيقة 60.

p style=”text-align: right;”>وسجل رحيم سترلينغ الهدف الرابع في الدقيقة 47.

وأضاف سترلينغ الهدف الثان له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 67.

وأكمل ليروي سانيه الهدف السادس في الدقيقة 61.

ويرفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 29 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن ليفربول.

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