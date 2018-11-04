أهداف مانشستر سيتي وساوثهامبتون.. 6/1 للسيتيزن (فيديو)

سجل مانشستر سيتي 3 أهداف في 18 دقيقة، ليتقدم 3/0 على منافسه ساوثهامبتون، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة السادسة، سجله ويسلي هوديت لاعب ساوثهامبتون بالخطأ في مرماه.
وأضاف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 12، بمساعدة رحيم ستيرلينغ.
وسجل الإسباني دافيد سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 18، بمساعدة ليروي سانيه.
ومن ركلة جزاء، سجل داني إنجز هدفًا لساوثهامبتون في الدقيقة 60.
p style=”text-align: right;”>وسجل رحيم سترلينغ الهدف الرابع في الدقيقة 47.
وأضاف سترلينغ الهدف الثان له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 67.
وأكمل ليروي سانيه الهدف السادس في الدقيقة 61.
ويرفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 29 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن ليفربول.
الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 1 × 0 ساوثهامبتون | هدف السيتي الأول ” هدف عكسي ” HD
حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/XzvHA3glpE
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨
الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 2 × 0 ساوثهامبتون | هدف السيتي الثاني ” أغويرو ” HD
حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/8zxxKjGAQ2
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨
الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 3 × 0 ساوثهامبتون | هدف السيتي الثالث ” سيلفا ” HD
حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/nIktycDHXh
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨
الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 3 × 1 ساوثهامبتون | هدف ساوثهامبتون الأول HD
حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/6cYcFnWayr
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨
#MCISOU
الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 4 × 1 ساوثهامبتون | هدف السيتي الرابع “ستيرلينغ ” HD
حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/8B0VODJ2Jl
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨
#MCISOU
الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 5 × 1 ساوثهامبتون | هدف السيتي الخامس “ستيرلينغ ” HD
حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/0NfenHIZSt
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨
#MCISOU
الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 6 × 1 ساوثهامبتون | هدف السيتي السادس “ساني ” HD
حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/0WrpFE3vWI
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨