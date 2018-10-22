أهداف مباراة آرسنال وليستر سيتي.. 3/1 للغانرز (فيديو)

أهداف مباراة آرسنال وليستر سيتي.. 3/1 للغانرز (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم ليستر سيتي سيتي بالهدف الأول، في المباراة التي تجمعه مع آرسنال، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 31، بعد هجمة منظمة، حيث سدد الإنجليزي بينجامين تشايلويل لتتحول من هيكتور بيليرين إلى هدف في مرمى فريقه.

ومن هجمة منظمة أيضًا سجل النجم الألماني مسعود أوزيل هدف التعادل في الدقيقة 45.

وسجل بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني لآرسنال، مستغلًا كرة من هيكتور بيليرين في الدقيقة 63، ثم عاد وسجل الثالث في الدقيقة 66 بعدكرة من مسعود أوزيل في الدقيقة 66.

يشار إلى أن آرسنال يملك 18 نقطة، وحال فوزه فإنه سيرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث.

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