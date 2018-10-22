أهداف مباراة آرسنال وليستر سيتي.. 3/1 للغانرز (فيديو)

تقدم ليستر سيتي سيتي بالهدف الأول، في المباراة التي تجمعه مع آرسنال، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 31، بعد هجمة منظمة، حيث سدد الإنجليزي بينجامين تشايلويل لتتحول من هيكتور بيليرين إلى هدف في مرمى فريقه.

ومن هجمة منظمة أيضًا سجل النجم الألماني مسعود أوزيل هدف التعادل في الدقيقة 45.

وسجل بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني لآرسنال، مستغلًا كرة من هيكتور بيليرين في الدقيقة 63، ثم عاد وسجل الثالث في الدقيقة 66 بعدكرة من مسعود أوزيل في الدقيقة 66.

يشار إلى أن آرسنال يملك 18 نقطة، وحال فوزه فإنه سيرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث.

الدوري الانجليزي | { ارسنال 0 × 1 ليستر } – هدف ليستر الاول ..;pic.twitter.com/7iuU7qnaOZ — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

الدوري الإنجليزي | أرسنال 1 × 1 ليستر سيتي | هدف التعادل لـ أرسنال ” أوزيل ” HD@i7S8R via #ارسنال_ليستر pic.twitter.com/rxFz6RoHmY — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD104) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

الدوري الإنجليزي | أرسنال 2 × 1 ليستر سيتي | هدف أرسنال الثاني ” أوباميانغ “#ARSLEI

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/w1q58PEUVz — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD104) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨