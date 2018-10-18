إيمري ردًا على فينغر: لا قلق على مستوى أوزيل مع آرسنال

لا يساور أوناي إيمري، مدرب نادي آرسنال الإنجليزي، أي شعور بالقلق بشأن رغبة صانع اللعب الألماني مسعود أوزيل في تقديم أداء جيد، رغم ما قاله آرسين فينغر المدرب السابق من أن اعتزال أوزيل اللعب دوليًا سيؤثر على روحه المعنوية في اللعب.

وأعلن أوزيل نهاية مسيرته الدولية بعد فترة وجيزة من خروج ألمانيا من كأس العالم في روسيا.

وواجه اللاعب، البالغ عمره 30 عامًا، انتقادات كبيرة بسبب صورة جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو الماضي.

وقال أوزيل، الذي شارك في تشكيلة ألمانيا التي أحرزت كأس العالم في نسخة 2014 في البرازيل، إنه اعتزل بسبب “العنصرية وقلة الاحترام”، التي قال إنه تعرض لهما نتيجة أصوله التركية.

وقال فينغر، الذي رحل عن آرسنال في مايو/ أيار الماضي بعد 22 عامًا، في وقت سابق هذا الأسبوع: إن أوزيل يجب أن يعدل عن قراره بالاعتزال الدولي، وإلا سيتعرض “لخسارة طفيفة”.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، قبل مباراة فريقه في الدوري الممتاز أمام ليستر سيتي: “حافز أوزيل واضح للغاية، نحتاج أن يكون لكل لاعب دوافع كبيرة كل يوم وفي التدريب؛ لمواصلة التحسن ومساعدة الفريق من خلال الأداء الجيد، الشيء نفسه ينطبق على مسعود، فهو مثل أي لاعب آخر، نريد كل يوم أن نجد هذا في كل لاعب”.

وسيكون أوزيل، الذي غاب عن فوز آرسنال 5-1 على فولهام في وقت سابق من الشهر الحالي؛ بسبب تشنج في الظهر، متاحًا للمشاركة أمام ليستر سيتي، الإثنين المقبل.

ويقترب الحارس بيتر تشك من العودة إلى التدريبات، بعد إصابة في أوتار الركبة الشهر الماضي.

وبعد الفوز على فولهام في ملعبه، حقق آرسنال ستة انتصارات يحتل بها المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ما فجّر موجة من التفاؤل بين مشجعي الفريق أن بإمكانه تكرار إنجازات الماضي.

لكن إيمري قال إن أمام آرسنال الكثير للتحسن.

وأضاف: “يستطيع المشجعون الاستمتاع بأداء الفريق، نحن بحاجة إلى تحسين المستوى، حققنا نتيجة جيدة أمام فولهام ولعبنا طوال 90 دقيقة، لكننا كنا بحاجة أن نقدم أداء أفضل في الشوط الأول”.