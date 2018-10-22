واين روني يسجل هدفين ويقود دي سي يونايتد للأدوار الإقصائية بالدوري الأمريكي

أحرز واين روني هدفين وصنع ثالثًا، في فوز فريقه دي سي يونايتد، 3/1، على نيويورك سيتي، ليكمل الفائز تحولًا ملحوظًا منذ انضمام المهاجم الإنجليزي إلى صفوفه، في يونيو الماضي، ويحجز مكانًا في الأدوار الإقصائية بدوري المحترفين الأمريكي.

وكان دي سي يونايتد يحتل قاع الترتيب في منافسات القسم الشرقي، عندما ضم روني قائد منتخب إنجلترا السابق لصفوفه، في وقت سابق.

وحقق الفريق قبل وصول روني انتصارين فقط في 14 مباراة، كما خرج من منافسات بطولة كأس أمريكا.

لكن روني لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، أحرز 12 هدفًا وصنع 7 أخرى في 19 مباراة؛ ما ساعد دي سي يونايتد على الصعود إلى المركز الخامس والتأهل للأدوار الإقصائية، قبل مباراة واحدة على نهاية الدور التمهيدي.

ولم يتلق الفريق أي هزيمة منذ نهاية أغسطس، وفاز في آخر 5 مباريات.

وكتب روني على “تويتر” اليوم الإثنين، مع صورة للفريق عقب الفوز على نيويورك سيتي: “ضمِن الفريق مكانًا في الأدوار الإقصائية، أشعر بفخر…”.