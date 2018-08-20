كيف أضاع واين روني هذه الفرصة السهلة في الدوري الأمريكي؟ (فيديو)

انتزع دي سي يونايتد 3 نقاط من منافسه نيو إنغلاند ريفولوشن، بالفوز عليه 2/0، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، على ملعب روبرت اف كينيدي، ضمن المجموعة الشرقية.

وسجل لوسيانو أكوستا هدفًا في الشوط الأول، وزولتان ستيبير هدفًا في الشوط الثاني، ليفوز دي سي يونايتد 2/0، لكن المهاجم الإنجليزي واين روني أضاع فرصة سهلة بغرابة شديدة.

وانفرد روني، المنتقل إلى دي سي يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بحارس الفريق المنافس في الدقيقة 85.

لكن مهاجم مانشستر يونايتد السابق سدد بغرابة فوق المرمى ليحرم فريقه من تعزيز تقدمه.

وكان روني قد صنع الهدف الثالث بعد مجهود كبير جدًا في اللحظات الأخيرة من مباراة فريقه أمام أورلاندو ستي الإثنين الماضي، ليفوز دي سي يونايتد 3/2.