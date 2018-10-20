شاهد هدف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون (فيديو)

سجل محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك هدرسفيلد تاون في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “غالفارم”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمريرة بينية رائعة عن طريق شيردان شاكيري باتجاه محمد صلاح المنطلق داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين واhttps://twitter.com/LFCMEDIA1/status/1053691654434144256لذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية مباشرة بقدمه اليمنى وضعت الكرة داخل الشباك على يمين الحارس جوناس لوسل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة خلف ناديي مانشستر سيتي، وتشيلسي، بفارق الأهداف، بينما يحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ 18 برصيد ثلاث نقاط.

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم جهود لاعبه الغيني نابي كيتا الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة ستبعده عن المشاركة في المباريات لمدة أسبوعين.