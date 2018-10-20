سارة عصام أول لاعبة مصرية في الدوري الإنجليزي: هكذا دعمني محمد صلاح في مسيرتي

كشفت سارة عصام، لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية والمحترفة في صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي، عن دور محمد صلاح، نجم ليفربول، في دعم مسيرتها الاحترافية.

وقالت سارة في تصريحات لها بمواقع محلية في مصر: “محمد صلاح قدم لي الدعم بطريقة غير مباشرة، فكانت معنوياتي مرتفعة وكنت أشعر بالفخر الشديد عندما يسجل أي هدف، وكان هذا له تأثير قوي علي في الفريق”.

وأضافت: “زميلاتي في الفريق كنّ يعتبرنني مثل الفرعون، ودائمًا هناك أغنية Egyptian Queen على غرار Egyptian King التي تغنيها جماهير ليفربول في المدرجات، وسعادتي لا توصف عندما يقمن بذلك من أجلي”.

وعن فترة تواجد رمضان صبحي في ستوك سيتي الموسم الماضي قبل رحيله لهيدرسفيلد الإنجليزي، وتأثير ذلك عليها، قالت سارة: “وجوده في الفريق عند وصولي كان من أحد أسباب تسليط الضوء بشكل كبير عليّ؛ لأن مصر كلها كانت تعرف ستوك سيتي وتتابعه بشكل جيد، لكننا لم نتقابل إلا عن طريق الصدفة”.

واختتمت: “طموحاتي لا تنتهي وأسعى لتحقيق المزيد وتمثيل أكبر أندية أوروبا خلال مسيرتي في الدوري الإنجليزي”.

وتعد سارة عصام صاحبة الـ19 عامًا أول لاعبة مصرية تنضم إلى نادٍ إنجليزي، حيث لعبت في صفوف وادي دجلة قبل انضمامها لستوك سيتي.