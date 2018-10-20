مانشستر سيتي يحافظ على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بخماسية في بيرنلي (فيديو)

مانشستر سيتي يحافظ على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بخماسية في بيرنلي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

حافظ فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بإسقاطه ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة في الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

وبذلك، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 23 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد بيرنلي عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه الأرجنتيني سيرغيو أغويرو في الدقيقة 17.

وفي الوقت الذي بحث فيه بيرنلي عن التعادل، أضاف السيتي الهدف الثاني عبر البرتغالي بيرناندو سيلفا في الدقيقة 54، وبعدها بدقيقتين أحرز البرازيلي فرناندينهو لويس روزا الهدف الثالث.

وجاءت الدقيقة 83 لتشهد الهدف الرابع عبر الجزائري رياض محرز، قبل أن يختتم الألماني ليروي سانييه مهرجان الأهداف في الدقيقة 90.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز برايتون على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب توتنهام على وست هام يونايتد، وفاز واتفورد على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة، وكارديف سيتي على فولهام بأربعة أهداف لهدفين، بينما تعادل بورنموث سلبيًا مع ساوثهامبتون.

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