مانشستر سيتي يحافظ على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بخماسية في بيرنلي (فيديو)

حافظ فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بإسقاطه ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة في الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

وبذلك، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 23 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد بيرنلي عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه الأرجنتيني سيرغيو أغويرو في الدقيقة 17.

وفي الوقت الذي بحث فيه بيرنلي عن التعادل، أضاف السيتي الهدف الثاني عبر البرتغالي بيرناندو سيلفا في الدقيقة 54، وبعدها بدقيقتين أحرز البرازيلي فرناندينهو لويس روزا الهدف الثالث.

وجاءت الدقيقة 83 لتشهد الهدف الرابع عبر الجزائري رياض محرز، قبل أن يختتم الألماني ليروي سانييه مهرجان الأهداف في الدقيقة 90.

قووووووووووووووووووووووووووووول السيتي الرابع " رياض محرز " هدف رااااااااااااااااااااااااااااائع ????????

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/b9Kw1hg59i — S8R (@mu7iAD) October 20, 2018

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز برايتون على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب توتنهام على وست هام يونايتد، وفاز واتفورد على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة، وكارديف سيتي على فولهام بأربعة أهداف لهدفين، بينما تعادل بورنموث سلبيًا مع ساوثهامبتون.