هدف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي.. أغويرو يضع “السيتزنز” في المقدمة (فيديو)

سجل سيرجيو أغويرو الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك بيرنلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على استاد الاتحاد، في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

شهدت الدقيقة 16 هجمة خطيرة جدًا لمانشستر سيتي عن طريق ساني من جهة اليسار، حيث مررها إلى سيلفا ثم أرسل سيلفا عرضية أرضية إلى قلب منطقة جزاء بيرنلي، وجدت أغويرو منتظرًا لها فسددها بقوة في الزاوية اليمنى للمرمى على يسار جو هارت.

الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 1 × 0 بيرنلي | هدف السيتي الأول " أجويرو " HD

حسابي الأساسي : @i7S8R pic.twitter.com/Qw32gsm4MV — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) October 20, 2018

ويرغب سيتي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

ويسعى بيرنلي إلى تثبيت أقدامه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق مركز جيد خلال هذا الموسم.