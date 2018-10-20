هدف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي.. أغويرو يضع “السيتزنز” في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي.. أغويرو يضع “السيتزنز” في المقدمة (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل سيرجيو أغويرو الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك بيرنلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على استاد الاتحاد، في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

شهدت الدقيقة 16 هجمة خطيرة جدًا لمانشستر سيتي عن طريق ساني من جهة اليسار، حيث مررها إلى سيلفا ثم أرسل سيلفا عرضية أرضية إلى قلب منطقة جزاء بيرنلي، وجدت أغويرو منتظرًا لها فسددها بقوة في الزاوية اليمنى للمرمى على يسار جو هارت.

ويرغب سيتي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

ويسعى بيرنلي إلى تثبيت أقدامه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق مركز جيد خلال هذا الموسم.

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