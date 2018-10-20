أهداف مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.. أنتونيو روديغر يسجل للبلوز ومارسيال يقلب النتيحة للشياطين الحمر (فيديو)

سجل أنتونيو روديغر الهدف الأول لناديه تشيلسي، في المباراة التي تجمعه مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

وجاء هدف روديغر في الدقيقة 21، مستغلًا ركلة ركنية لعبها البرازيلي ويليان.

وأدرك الفرنسي أنتوني مارسيال التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 55.

وعاد مارسيال وسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 73، بتسديدة على يسار حارس تشيلسي.

هدف تشيلسي الاول في مرمى مانشستر يونايتد ???????????? HD #تشيلسي_مانشستر_يونايتد Via : @EX8TI pic.twitter.com/veYH2ObKgI — n (@n42719182) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

هدف التعادل مانشستر يونايتد في مرمى تشيلسي مارسيال HD #تشيلسي_مانشستر_يونايتد Via : @EX8TI pic.twitter.com/cJAOShbGPy — n (@n42719182) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

هدف الثاني مانشستر يونايتد في مرمى تشيلسي مارسيال ايضا ريمونتادااا من مارسيال انطلاقة راااائعه من ماتا ???????????? HD #تشيلسي_مانشستر_يونايتد Via : @EX8TI pic.twitter.com/mtLoBLHQvn — n (@n42719182) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز تشيلسي 5 مرات، مقابل فوزين لمانشستر يونايتد و3 تعادلات.

ويملك تشيلسي 20 نقطة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، مقابل 13 نقطة لمانشستر يونايتد في المركز الثامن.

وحقق تشيلسي لقب الدوري لآخر مرة موسم 2016/2017، في حين يعود آخر لقب لمانشستر يونايتد إلى 2012/2013.