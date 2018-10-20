موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف تشيلسي، اليوم السبت، منافسه مانشستر يونايتد، على ملعب ستامفورد بريدج، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقام المباراة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 توقيت القاهرة.
وتبث مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق يوسف سيف.
وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز تشيلسي 5 مرات، مقابل فوزين لمانشستر يونايتد و3 تعادلات.
ويملك تشيلسي 20 نقطة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، مقابل 13 نقطة لمانشستر يونايتد في المركز الثامن.
علمًا أن فريق المدرب البرتغالي حقق 4 انتصارات وخسر 3 من 8 مباريات.
وحق تشيلسي لقب الدوري لآخر مرة موسم 2016/2017، في حين يعود آخر لقب لمانشستر يونايتد إلى 2012/2013.