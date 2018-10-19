غوارديولا يتوقع استقبالًا حارًا للحارس جو هارت في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

قال بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، إنه من المتوقع أن يلقى الحارس السابق للفريق جو هارت استقبالًا حارًا عندما يعود إلى استاد الاتحاد مع ناديه الجديد بيرنلي، غدًا السبت.

وفور توليه المسؤولية قرر غوارديولا الاستغناء عن هارت فانضم لتورينو ووست هام يونايتد على سبيل الإعارة في الموسمين الماضيين، ثم انتقل إلى بيرنلي في أغسطس /آب الماضي.

وشارك هارت (31 عامًا) في 348 مباراة مع سيتي خلال 11 عامًا، وفاز معه بلقبين للدوري الممتاز، ولعب 75 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي، وستكون مباراة السبت أول مباراة يعود فيها هارت لمواجهة سيتي.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي:”لا يوجد شك في مدى أهمية هارت في الماضي والحاضر، وغدًا سنُظهر للناس ما قدمه للنادي”.

وأعلن سيتي اليوم الجمعة أنه قرر إطلاق اسم هارت على ملعب تدريبي داخل أكاديمية النادي مع لوحة فسيفساء له وهو يحتفل بلقب 2012.

وبعدما عانى من تذبذب المستوى مع وست هام في الموسم الماضي، وابتعاده عن المنتخب الإنجليزي، نجح اللاعب في تحقيق تقدم في بيرنلي.

وقال شون دايك، مدرب بيرنلي، إن هارت ليس لديه ما يثبته لغوارديولا.

وأضاف دايك:”أعتقد ولكي أكون أمينًا، أنك إذا تخلصت من الأحاديث الجانبية، فلن يكون هناك أي مشكلة حقيقية معه، أو مع المدرب، أو النادي، والجميع يعرف ما بذله من جهد هناك، وشكل جزءًا كبيرًا من التاريخ الحديث لهم (سيتي)، ولم أضمه لبيرنلي لكي أثبت أي شيء لأي أحد، ومن وجهة نظري هو حارس كبير قمنا بضمه إلينا”.