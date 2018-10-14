هل قدّم مانشستر سيتي عرضًا لضم ميسي والأخير رفضه؟.. النادي الإنجليزي يكشف الحقيقة

نفى فريق مانشستر سيتي ما تداولته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، بشأن تصريحات منسوبة لرئيسه خلدون المبارك، قال خلالها إن الفريق “قدّم عرضًا للأرجنتيني ليونيل ميسي ورفضه”.

وكانت الصحيفة الكاتالونية، نشرت تصريحًا منسوبًا للإماراتي خلدون المبارك رئيس فريق مانشستر سيتي، قال فيه: “طلبت من غوارديولا أن يتحدث مع ميسي ويقنعه بالقدوم لمانشستر سيتي وعرضنا عليه 3 أضعاف راتبه في برشلونة؛ لكنه رفض العرض”.

ونفى الفريق الإنجليزي أن يكون رئيسه قال هذا التصريح، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم نهائيًا عرضًا للأرجنتيني ليونيل ميسي، وأن رئيس الفريق لم يطلب من غوارديولا هذا الطلب.

وقال متحدث باسم مانشستر سيتي: “ننكر صحة هذه التصريحات المنسوبة لرئيس الفريق، والتي نشرتها الصحيفة الإسبانية”.

وكان المدرب الإسباني بيب غوارديولا نفى عدة مرات في تصريحات سابقة أن يكون تحدث مع النجم الأرجنتيني بشأن الانتقال لمانشستر سيتي رغم كونه يعتبره أفضل لاعب في العالم.