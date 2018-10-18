قبل مباراة ليفربول وهيديرسفيلد.. محمد صلاح وفيرجيل فان ديك يعودان إلى التدريبات

تلقى المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، دفعة معنوية قبل مباراة الريدز أمام هيديرسفيلد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة، كما شهدت التدريبات عودة المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده هولندا أمام بلجيكا وديًا.

وأصيب صلاح في مباراة منتخب مصر وسوازيلاند، في ثالث مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2019.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن محمد صلاح خاض، اليوم الخميس، تدريبه الأول مع ليفربول، منذ تعرضه للإصابة يوم الجمعة الماضي.

وأضافت الصحيفة أن عودة الثنائي محمد صلاح وفان ديك لتدريبات الريدز خبر سار لكلوب وجماهيره ليفربول، بعد الإصابات التي ضربت عددًا من لاعبيه في أسبوع الفيفا، مثل السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا.

ويحل ليفربول ضيفًا على هيديرسفيلد، يوم السبت، ويسعى للعودة لطريق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين مع تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.