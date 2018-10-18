هل قرر نادي ليفربول بيع محمد صلاح؟

أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي منفتحة على فكرة بيع النجم المصري محمد صلاح، بعدما كانت ترفضها بشدة.

ووفقًا لموقع “سبورت” الفرنسي فإن ليفربول، ربما يوافق على بيع محمد صلاح، حال حصوله على عرض بقيمة 160 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى إن وجهة صلاح المقبلة قد تكون الدوري الإسباني (برشلونة وريال مدريد)، حيث تردد أن الناديين كانا يرغبان بضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وتنافس صلاح، البالغ من العمر 26 عامًا، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2018، مع لوكا مودريتش كريستيانو رونالدو، وكذلك نافسهما على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم (The Best)، وانضم لقائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لأفضل لاعب في العالم 2018.

ورغم أن صلاح حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 32 هدفًا؛ إلا أنه سجل 3 أهداف فقط في المسابقة الموسم الحالي، بعد مرور8 جولات.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول صيف العام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده مع الريدز العام 2023.