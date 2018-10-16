محمد صلاح وفان ديك وميلنر يعززون صفوف ليفربول ضد هيدرسفيلد

بعد نبأ إصابة ساديو ماني في أحد أصابع يده اليسرى خلال مواجهة السودان ومنتخب بلاده السنغالي، تلقى نادي ليفربول خبرًا سعيدًا بإمكانية مشاركة المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان ديك أمام هيدرسفيلد تاون، يوم السبت المقبل.

وقد يعود لاعب الوسط أيضًا جيمس ميلنر للملاعب بشكل أسرع من المتوقع ويشارك أمام هيدرسفيلد بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية قبل فترة التوقف الدولي، وذلك رغم أنه كان من المتوقع عودته نهاية الشهر الحالي.

وغادر صلاح الملعب قبل دقيقتين من نهاية مباراة مصر وسوازيلاند في القاهرة، يوم الجمعة الماضي؛ بسبب مشكلة عضلية، وغاب عن مباراة العودة، يوم الثلاثاء، وسافر مباشرة إلى ليفربول؛ لتلقي العلاج.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن ليفربول لم يكن يعلم بمدى خطورة الإصابة، لكنه خضع لسلسلة من الاختبارات التي رجحت مشاركته، يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في التدريبات، يوم الخميس المقبل، إلى جانب فان ديك الذي عانى من إصابة في الضلوع خلال مشاركته مع منتخب بلاده أيضًا.

وأكد مدرب هولندا، رونالد كومان، أن قلب الدفاع لن يواجه بلجيكا، وعاد إلى ليفربول للحصول على راحة، بعد الاتفاق الذي تم بين جهازي الفريقين، لذلك بات جاهزًا للمشاركة أمام هيدرسفيلد.

وقد يمنح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، ميلنر المزيد من الراحة؛ حتى يكون جاهزًا للمشاركة أمام رد ستار بلغراد في دوري الأبطال، يوم الأربعاء المقبل.