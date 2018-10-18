ريال مدريد يريد ضم نغولو كانتي من تشيلسي

يسعى ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع اللاعب الفرنسي نغولو كانتي، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” نقلًا عن موقع “Le10Sport”، أن إدارة ريال مدريد مهتمة بالتعاقد مع كانتي الذي انضم لتشيلسي صيف العام 2016، قادمًا من ليستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كانتي، البالغ من العمر 27 عامًا، سعيد برغبة إدارة ريال مدريد في التعاقد معه، رغم أن انتقاله للنادي الملكي قد يكون معقدًا.

وانضم كانتي، الذي يعد من أفضل لاعبي الوسط في العالم حاليًا، إلى تشيلسي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، بعد أن كان عنصرًا مهمًا في فوز ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015/2016.

وريال مدريد ليس وحده الذي يرغب في التعاقد مع كانتي، إذ يتردد أن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بضم اللاعب الدولي.

ويحصل كانتي على 120،000 جنيه إسترليني أسبوعيًا في تشيلسي، علمًا أن عقده مع البلوز يمتد حتى العام 2021