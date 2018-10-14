رغم تبقي 3 سنوات في عقده.. تشيلسي يسعى للتجديد مع نغولو كانتي

يستهدف نادي تشيلسي الإنجليزي، للإسراع في تجديد تعاقد نجمه الفرنسي، نغولو كانتي، رغم تبقي 3 سنوات في عقده الحالي مع الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تشيلسي يأمل في إغراء كانتي ومنحه راتبًا جديدًا؛ لمنعه من الانتقال لباريس سان جيرمان، وفقًا للعديد من التقارير التي ربطت اللاعب بالنادي الفرنسي.

وانضم اللاعب المتُوج بالنسخة الأخيرة من المونديال مع منتخب فرنسا، لصفوف تشيلسي في صيف 2016، قادمًا من ليستر سيتي.

وخاض كانتي 10 مباريات مع تشيلسي هذا الموسم في مختلف المسابقات، وبات يلعب في دور متقدم في ظل وجود الإيطالي جورجينيو المنضم مؤخرًا للبلوز.