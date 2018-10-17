هل ينضم إدين هازارد إلى ريال مدريد في يناير المقبل؟

يتواصل الحديث عن اقتراب النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجيلزي من ريال مدريد.

وأثار هازارد المزيد من الجدل قبل أيام عندما قال، إن ريال مدريد هو حلم حياتي، وإن الفريق الملكي هو الأفضل في العالم.

ونقلت صحيفة “إكسبريس” عن مارك شوارزر حارس تشيلسي، وزميل هازاد الساق، إن اللاعب البلجيكي قد ينتقل إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، في يناير 2019، وليس الصيف المقبل.

وسعى ريال مدريد لضم هازارد (27 عامًا)، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن الصفقة لم تتم، بسبب مبالغة تشيلسي في طلباته المالية.

وقال شوارزر: “أنا لست متأكدًا من أنه لن يغادر في يناير”.

وأضاف “لقد بقي أمامه أقل من عامين فقط من تعاقده مع تشيلسي، وسيكون أمرًا صادمًا انتقاله إلى ريال مدريد في يناير”.

وأضاف “إنه لا يريد التجديد مع تشيلسي، يريد الذهاب إلى ريال مدريد، ماذا سيفعل النادي؟

وواصل “بعض الناس سيشعرون بالانزعاج من رغبة هازارد، في النهاية هو يتحدث عن ريال مدريد، وليس منافسًا مباشرًا في الدوري الممتاز، ريال مدريد واحد من أنجح الأندية على هذا الكوكب”.