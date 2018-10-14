ماوريسيو ساري واثق من بقاء إدين هازارد مع تشيلسي أعوامًا طويلة

قال المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، إن لاعبه البلجيكي إدين هازارد سيبقى في صفوف البلوز أعوامًا طويلة.

وأثار هازارد، البالغ من العمر 27 عامًا، الجدل مجددًا حول مستقبله مع تشيلسي، قبل أيام؛ بعدما قال إن ريال مدريد الإسباني هو حلم حياته، وإنه أفضل نادٍ في العالم.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن ساري قوله: “هازارد لاعب هائل، وأعتقد أنه لا يعرف إلى أي مدى يمكنه أن يتطور، أعتقد أنه من بين 3 أو 4 أفضل لاعبين في العالم”.

وأضاف: “مشكلته تكمن في أنه يلعب من أجل المتعة، وأحيانًا لا يدرك أهمية الانتقال من تلك المرحلة إلى جني الثمار، في النهاية يجب أن تحصد نتائج عملك”.

وتردد أن ريال مدريد سعى لضم هازارد في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن الصفقة فشلت بسبب مبالغة تشيلسي في طلباته المالية.

وتابع ساري: “رغم أن عقد هازارد يمتد حتى العام 2020 فقط، إلا أنني على يقين أنه سيبقى في تشيلسي لفترة طويلة”.

وانضم هازارد إلى تشيلسي العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي.