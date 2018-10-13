إدين هازارد يتعهد بعدم الحديث عن ريال مدريد ويطلب الصفح من جوزيه مورينيو

أبدى إيدن هازارد قائد بلجيكا ولاعب وسط تشيلسي اعتذاره لمدربه السابق في النادي اللندني جوزيه مورينيو على قرار إقالته من النادي قبل سنوات، وأبدى رغبته في العمل تحت قيادته مجددًا.

وألقى هازارد في مقابلة صريحة مع صحيفة HLN البلجيكية على هامش مشاركته مع المنتخب الوطني في دوري الأمم الأوروبي باللوم على نفسه في قرار إقالة مورينيو من تشيلسي ووعد بالتوقف عن الحديث عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

وبعد قيادة تشيلسي إلى ثالث انتصار في الدوري الممتاز موسم 2014/2015، تمت إقالة مورينيو في منتصف الوسم بعد بداية مروعة للدفاع عن اللقب.

واعترف هازارد بأن بداية موسم 2015/2016 كانت الأسوأ في مسيرته ودافع عن طريقة لعب مورينيو الدفاعية رغم تعرض المدرب البرتغالي للانتقادات حاليًا من جماهير مانشستر يونايتد.

وقال قائد بلجيكا في كأس العالم 2018: “في 12 عامًا، لم يكن لدي سوى موسم واحد سيئ خلال الأشهر الستة الأخيرة في عهد مورينيو وأتحمل أنا خطأ ذلك بشكل جزئي، بعد الفوز باللقب طلبنا جميعًا إجازات إضافية وعدنا للتدريب وكنت بعيدًا تمامًا عن مستواي المعروف”.

“الصورة المنتشرة عن مورينيو بأنه مدرب دفاعي ليست صحيحة تمامًا، لا يحب المغامرة مثل بيب غوارديولا لكن الموسم الذي تُوِّجنا فيه باللقب حققنا العديد من الأهداف ولعبنا مباريات جيدة”.

في الموسم الأخير مع مورينيو لم نقدم كرة جميلة وممتعة وتحوّل الأداء إلى روتيني دون استمتاع، كان من الأفضل للجميع الانفصال، لكن لو سألتني الآن عن مدرب واحد أريد أن أعمل معه مرة أخرى سأقول مورينيو”.

ورحل مورينيو عن النادي اللندني في ديسمبر 2015 وانتظر حتى تولى تدريب مانشستر يونايتد في الموسم التالي.

وأضاف هازارد “لست نادمًا على العديد من الأشياء في مسيرتي، لكني لم أتمكن من العمل مع مورينيو في تشيلسي بعد الآن وهو أحد الأشياء التي ندمت عليها، كان لدينا فريق يمكنه الفوز بمزيد من الألقاب”.

“بعثت له رسالة لأقول إنني كنت آسفًا لأنه رحل، لقد استمتعنا بكل هذا النجاح معًا، لكن هذه المرة لم نحققه، شعرت بالذنب قليلًا لأنني كنت لاعب العام، لقد كنت واحدًا من أكثر اللاعبين حسمًا”.