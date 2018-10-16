ماذا قال هاري كين عن الانتقال إلى ريال مدريد؟

رغم أنه لم يسجل في انتصار إنجلترا المثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين على إسبانيا في اشبيلية، إلا أن القائد هاري كين كان له دورٌ هجوميٌّ بارزٌ في المباراة، لكنه لم يفوت الفرصة للحديث عن تقارير انضمامه إلى ريال مدريد.

وصنع مهاجم توتنهام هوتسبير الأهداف الثلاثة لرحيم سترلينغ (هدفين) وماركوس راشفورد في الشوط الأول، ورغم أنه لم يسجل يظل أحد أبرز المهاجمين في العالم، وأحد الذين قد يود عشاق ريال مدريد رؤيته في صفوفهم.

لكن كين قال لصحيفة “ماركا”، في رده على انضمامه لريال مدريد، إنه لا يفكر في ذلك على الأقل في الوقت الحالي.

وأضاف هداف كأس العالم الأخيرة في روسيا “آسف ليس اليوم”، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن رغبته في اللعب للنادي الملكي.

ورفض كين مناقشة مستقبله مع النادي اللندني وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد خلال خروجه من الملعب عقب الفوز على إسبانيا.

وقال كين عن المباراة : “كان انتصارًا مذهلًا. إسبانيا أحد أفضل المنتخبات في العالم؛ لكننا كنا نثق في الفوز عليهم. الشوط الثاني كان صعبًا لكنّنا دافعنا جيدًا، ونجحنا في التعامل مع ضغط المنافس”.