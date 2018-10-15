المنتخب الإنجليزي يصعق إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا مثيرًا على مضيفه الإسباني 3/2، في المباراة التي جمعتهما الإثنين، لحساب الجولة الرابعة، من المجموعة A4، في دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم رحيم سترلينغ لإنجلترا في الدقيقة 16، بتدسديدة رائعة على مرمى الحارس دافيد دي خيا، مستغلًا تمريرة من ماركوس راشفورد.

وعزز المنتخب الإنجليزي تقدمه في الدقيقة 30، عبر ماركوس راشفورد بتسديدة أيضًا بعد كرة متقنة من هاري كين.

وأهدى كين كرة أخرى إلى زميله رحيم سترلينغ، ليضيف الهدف الثالث للأسود الثلاثة في الدقيقة 38.

ونجح البديل باكو ألكاسير في تقليص النتيجة لإسبانيا بهدف من ضربة رأس في الدقيقة 59، بعد كرة ثابتة لعبها ماركو أسينسيو.

وسجل سيرجيو راموس الهدق الثاني لإسبانيا في الدقيقة 96، لكن ذلك لم يمنع خسارته 2/3.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إسبانيا 2/1 على ملعب ويمبلي.

ورفع الفوز رصيد المنتخب الإنجليزي إلى 4 نقاط في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد المنتخب الإسباني عند 6 نقاط في صدارة المجموعة.

ويتذيل المنتخب الكرواتي ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

قوووووووووووووووووووووووووووول إنجلترا الأول ” ستيرلينغ ” هدف راااااااااااااااااااائع ???????? HD#إنجلترا_إسبانيا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/7mpIFW9w2Q — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

دوري الأمم الأوروبيه | إسبانيا 0 × 2 إنجلترا | هدف إنجلترا الثاني ” راشفورد ” HD #ESPENG

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/gNnS7ycE7z — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

دوري الأمم الأوروبيه | إسبانيا 0 × 3 إنجلترا | هدف إنجلترا الثالث ” ستيرلينغ ” HD #ESPENG

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/FkADKR5h0g — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

دوري الأمم الأوروبيه | إسبانيا 1 × 3 إنجلترا | هدف إسبانيا الأول ” الكاسير ” HD #ESPENG#اسبانيا_انجلترا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/owktTB9Wqr — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨