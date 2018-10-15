ساديو ماني يزيد معاناة يورغن كلوب قبل مباراة ليفربول وهيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي (صورة)

زاد السنغالي ساديو ماني معاناة ناديه ليفربول عندما ظهر في صورة التقطت له خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 ويده مربوطة بضمادة عقب تعرضه لإصابة ونقله للمستشفى، الإثنين.

وتعرض المصري محمد صلاح وفيرجيل فان ديك قائد منتخب هولندا للإصابة خلال المشاركة مع منتخبات بلديهما في مباريات دولية سواء رسمية أو ودية.

وتعرض ماني للإصابة في فوز السنغال 3/0 على السودان، السبت الماضي، في دكار، وظهر وهو يربط يده اليسرى بضمادة.

كما تعرض جيمس ميلنر للإصابة في عضلات الفخذ الخلفية قبل فترة التوقف الدولية، ليبتعد عن الفريق، وبالطبع سيغيب عن مباراة هدرسفيلد تاون في الدوري يوم السبت المقبل.

ويتطلع ليفربول للعودة للانتصارات بعد التعادل في آخر مباراتين بالدوري الممتاز مع تشيلسي ثم مانشستر سيتي، قبل أن يستضيف رد ستار بلغراد منتصف الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا، ثم يستضيف بعدها كارديف سيتي في الدوري.