هل يشارك الثنائي محمد صلاح وفان ديك في مباراة ليفربول وهيدرسفيلد؟

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي سينتظر حتى نهاية الأسبوع الحالي، من أجل الوقوف على الحالة البدنية للثنائي المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان ديك، إن كانت تسمح بالمشاركة في المباريات، وذلك بعد إصابة الثنائي خلال فترة مباريات المنتخبات الدولية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “تليغراف” في تقريرها، اليوم الاثنين، عن حالة الثنائي، فقد شهد النادي عودة صلاح وفان ديك إلى ليفربول، بعد إصابة الأول في العضلة الضامة، والثاني في الضلع.

وأضاف التقرير أن ليفربول لن يتعجل قرار عودة الثنائي للمشاركة في المباريات، وسيتريث حتى نهاية الأسبوع الحالي، من أجل الوقوف بشكل سليم على موقف الثنائي البدني.

ويستعد ليفربول لمقابلة هيدرسفيلد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن الأول مانشستر سيتي، والثاني تشيلسي.