هل تبعد الإصابة محمد صلاح عن مباراة ليفربول وهدرسفيلد في الدوري الإنجليزي؟

قللت تقارير صحفية من خطورة إصابة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، متوقعة مشاركته بمباراة فريقه ضد هدرسفيلد تاون المحدد لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصيب بشد في العضلة الضامة.

وغادر صلاح أرض الملعب مصابًا في فوز منتخب مصر على سوازيلاند بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب “السلام”، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون الصيف المقبل.

ونقلت عدة تقارير عن جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي الإيطالي الشهير، تأكيده أنَّ “صلاح سيعود إلى إنجلترا لاستكمال علاجه من الإصابة، وذلك بعد الاتفاق بين الجهاز الطبي لليفربول والمنتخب المصري”.

وأضاف عبر موقعه الرسمي: “لا يوجد أي شيء خطير في إصابة صلاح. هي مشكلة عضلية بسيطة”.

وتابع: “صلاح قد يكون متاحًا للمشاركة بشكل طبيعي مع ليفربول في لقاء هدرسفيلد”.

وقرَّر خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، عدم اصطحاب صلاح لرحلة سوازيلاند بسبب الإصابة.

منتخب مصر يواجه سوازيلاند من جديد، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية.