ليفربول يرفض تجديد عقد مدافعه ونادي برشلونة الأقرب لضمه

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، عدم الدخول في مفاوضات لتجديد عقد مدافعه الإسباني ألبيرتو مورينو، الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن ليفربول غير مهتم بتجديد عقد مورينو، وأنه يحق للاعب التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.

وتردد قبل أيام أن برشلونة يدرس التعاقد مع مورينو، ليكون بديلًا للظهير الأيسر جوردي ألبا، الذي يعتمد عليه برشلونة كليًا بعد بيع لوكاس دين.

وانضم مورينو، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى ليفربول صيف العام 2014، قادمًا من إشبيلية مقابل 16 مليون يورو، وشارك في الريدز مباراة وحيدة الموسم الحالي.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول شارك مورينو في 137 مباراة مع الريدز وسجل 3 أهداف وصنع 11.