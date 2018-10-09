نادي برشلونة يلجأ إلى ليفربول مجددًا لتدعيم صفوفه

تعاقد نادي برشلونة مع فيليب كوتينيو من ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ويبدو أنه يخطط لضم أحد لاعبي النادي الإنجليزي في الفترة نفسها من الموسم الحالي.

ويبحث العملاق الكاتالوني عن ظهير أيسر يكون بديلًا للدولي الإسباني جوردي ألبا ووجد ضالته في ألبرتو مورينو.

ووضع برشلونة مورينو ضمن قائمة ضمت خوان بيرنات وفيرلاند ميندي لكن يبدو أن مورينو المرشح الأوفر حظًا للانضمام للنادي الكاتالوني.

وقال موقع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية على الإنترنت إن برشلونة نقل اهتمامه إلى ظهير أيسر ليفربول بعد فشل المفاوضات مع الثنائي السابق.

ولم يشارك مورينو أساسيًا مع فريق المدرب يورغن كلوب الموسم الحالي حتى الآن باستثناء مواجهة أمام تشيلسي في كأس رابطة الأندية.

ويثق برشلونة في التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 26 عامًا وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي أي أنه يمكن أن يرحل مجانًا في يناير/كانون الثاني الأول المقبل.

وأضاف الموقع أن خوسيه لويس غايا من فالنسيا ويوري بريشيش من أتليتيك بيلباو هي خيارات أخرى يجري النظر فيها وبحثها قبل الاستقرار على أي منها للتعاقد معه في يناير المقبل.

ورغم ذلك يظل ميندي ظهير أيسر أولمبيك ليون هو الخيار الأول بين الثلاثة ليكون بديلًا ومنافسًا إلى ألبا.

ودفع ليفربول 12 مليون جنيه إسترليني لأشبيلية في عام 2014 للتعاقد مع مورينو لكنه فشل في حجز مقعده في التشكيلة الأساسية.

وفي الموسم الماضي، استخدم كلوب لاعبه جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيسر الموسم الماضي قبل أن يتألق أندي روبرتسون خلال الموسم الحالي.