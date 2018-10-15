مانشستر يونايتد يرفض أولى طلبات جوزيه مورينيو

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت أولى طلبات مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ميرور”، فإن مورينيو أبلغ إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي، بضرورة التعاقد مع الكرواتي أنتي ريبيتش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، في يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن التعاقد مع اللاعب قد يكلف خزينة مانشستر يونايتد 45 مليون يورو، لكن رغم رغبة مورينيو القوية في التعاقد مع ريبيتش؛ إلا أن إدارة الفريق لا ترغب في إنفاق هذا المبلغ على ضم اللاعب الكرواتي.

ويجيد ريبيتش، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، اللعب في الوسط والهجوم، وقد شارك في 6 مباريات مع آينتراخت فرانكفورت الموسم الحالي، وسجل 3 أهداف، علمًا أنه انضم للفريق في يوليو الماضي قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، ويمتد عقده مع الفريق حتى 2022.

ويملك ريبيتش 22 مباراة مع منتخب كرواتيا بينها 6 في كأس العالم 2018 في روسيا.