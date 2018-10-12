جوزيه مورينيو يراقب سيرجي سافيتش في مباراة صربيا والجبل الأسود (صور)

حضر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد مباراة منتخب الجبل الأسود ومنتخب صربيا في دوري الأمم الأوروبية؛ لمعاينة نجم لاتسيو الإيطالي الصربي الشاب سيرجي سافيتش، الذي ترغب عدة أندية في التعاقد معه.

وكان بجانب المدرب البرتغالي في مدرجات ملعب المباراة أحد أساطير ريال مدريد وهو بريدراج مياتوفيتش لاعب منتخب يوغلاسلافيا السابق، وينتمي للجبل الأسود وهو صاحب هدف فوز ريال مدريد بلقبه السابع في دوري أبطال أوروبا العام 1998 أمام يوفنتوس.

وراقب المدرب البرتغالي تألق نجم وسط لاتسيو الذي مدد عقده مع فريقه مؤخرًا، لكن أبواب الرحيل لازالت مفتوحة في حال توصل فريقه بعرض مالي كبير.

ولم يكن نجم لاتسيو الوحيد المراقب من مورينيو، بل أيضًا مدافع فيورنتينا نيكولا ميلنكوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يقدّم مستويات مميزة في الدوري الإيطالي.

وكان نيمينيا ماتيتش نجم وسط مانشستر يونايتد حاضرًا أيضًا بجانب المنتخب الصربي الذي حقق فوزًا مهمًا 2/0 من توقيع مهاجم فولهام أليكسندر ميتروفيتش.