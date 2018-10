قبل مباراة إنجلترا ضد إسبانيا.. “هوليغانز” يظهرون في شوارع إشبيلية والشرطة تتدخل (فيديو)

كشفت صحيفة “صن” عن قيام مجموعات من المشجعين الإنجليز، الذين توجهوا إلى إشبيلية لحضور مباراة منتخبهم، مساء اليوم الاثنين ضد إسبانيا، بالقيام بأعمال شغب وتدمير للأثاث، مساء الأحد، في شارع “رييس كاتوليكوس” (وسط المدينة) والطرق المجاورة له، ما أدى إلى تدخل الشرطة الوطنية.

ووفقًا لما أفادت به مصادر أمنية، فإن المشجعين المتعصبين “هوليغانز” ركضوا في مجموعات مختلفة عبر مناطق عدة بمركز المدينة التاريخي، وتسببوا في أضرار وإتلاف للسيارات والأثاث، وحتى في مقاعد وطاولات الحانات.

وأبلغ السكان الشرطة التي طاردت مجموعات “الأولتراس” حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وكان ذلك واضحًا في الصور والتسجيلات التي نشرها مواطنون على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووصل لإشبيلية أمس حوالي 3 آلاف مشجع إنجليزي، حاملين تذاكر المباراة، ولكن لا يعرف حتى هذه اللحظة إذا ما كان سافر آخرون بدون حصولهم على التذاكر أم لا.

No need for the police to go into the England Fans at the start, all enjoying themselves and no trouble, now 100’s of England fans are loose in the City getting picked off one by one pic.twitter.com/6rW94YZeWu

— Chris (@Chrisrhodespoke) October 14, 2018