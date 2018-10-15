موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “بينيتو فيامارين” بمدينة “إشبيلية”، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في إطار دوري الأمم الأوروبية، إذ يمنح الفوز “لاروخا” التأهل مبكرًا لنصف النهائي تاركًا طرفي نصف نهائي كأس العالم الأخيرة إنجلترا وكرواتيا يتنافسان على تجنب الهبوط للمجموعة الثانية.

وحسب صحيفة “آ س”، فالمدرب لويس إنريكي يقدم عملًا جيدًا في بداية مشواره كمدرب للمنتخب الإسباني، إذ حقَّق الفوز في أول 3 لقاءات رسمية أمام إنجلترا 2-1 وأمام كرواتيا 6-0 في كأس الأمم الأوروبية وأمام ويلز 4-1 في لقاء ودي، ويُعدّ برفقة ديل بوسكي الوحيدين في آخر 10 مدربين لمنتخب لاروخا اللذين حققا 3 انتصارات في بداية مسيرتهما.

لكن الصحيفة المدريدية أكدت أن لويس إنريكي واصل أسلوب المدرب السابق جوليان لوبيتيجي ذاته، الذي يقود حاليًّا ريال مدريد، والذي أقيل من منصبه لهذا السبب قبل نهائيات كأس العالم روسيا 2018 وعوَّضه بشكل مؤقت فيرناندو هيرو.

وحسب الإحصائيات، فإنركي أعطى للمنتخب الإسباني فعالية أكبر أمام مرمى المنافسين وحافظ على الأسلوب عينه؛ عبر السيطرة على الكرة وصنع الفرص.

وتبلغ نسبة احتكار الكرة في عهد لويس إنريكي 65،66% مقابل 62،7% لدى لوبيتيجي، بينما بلغ معدل الأهداف في كل لقاء 4 أهداف حاليًّا مقابل 2،85 في عهد المدرب السابق.

ويسجل لاعبو المنتخب الإسباني هدفًا من كل 2،68 تسديدة علما أنهم يسددون في كل لقاء بمعدل 6،33 في عهد إنريكي، بينما في عهد لوبيتيجي كانوا يسجلون هدفًا من 3،84 تسديدة ويسددون 6،15 في كل لقاء.

وتمكن لوبيتيجي من قيادة منتخب إسبانيا لتجنب الهزيمة في 20 لقاءً وتأهل لكأس العالم بجدارة وكان المنتخب مرشحًا تحت قيادته للقب لولا الإقالة ومشكلة قرار تدريبه ريال مدريد.

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعدما تغلب على إنجلترا بنتيجة 2 – 1 بملعب “ويمبلي”، قبل أن يتغلب على كرواتيا “وصيف” النسخة الأخيرة من مسابقة كأس العالم بسداسية نظيفة، في حين يحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث والأخير.

الموعد والقناة الناقلة

مباراة إسبانيا ضد إنجلترا تنطلق في تمام الساعة الـ 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ8:45 بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة على قناة “بي إن سبورت 2″، بتعليق علي محمد علي.