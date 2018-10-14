ساوثغيت: البداية المبكرة للدوري الإنجليزي أضرت باللاعبين

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا إن البداية المبكرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم شكلت عاملًا أساسيًا في افتقار بعض لاعبيه للتألق أو تعرضهم للإصابة وتساءل عن السبب في انطلاق الموسم قبل أقل من شهر من نهاية كأس العالم.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز من أوائل بطولات الدوري الكبرى في أوروبا التي انطلقت هذا الموسم وذلك في العاشر من أغسطس آب الماضي وذلك قبل أسبوع من إنطلاق دوري الدرجة الأولى في إسبانيا وإيطاليا وقبل أسبوعين من إنطلاق منافسات الدوري الألماني.

ويعتقد ساوثغيت، الذي بلغ فريقه الدور قبل النهائي لكأس العالم في يوليو تموز الماضي، أن لاعبيه وكافة فرق الدوري الإنجليزي الممتاز يدفعون ثمن عدم الحصول على راحة كافية.

وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي اليوم الأحد قبل مباراة انجلترا خارج ملعبها أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية غدًا الإثنين “لا أعرف لماذا بدأ الدوري عندنا مبكرًا للغاية لكن هذا ما حدث وهذا موقف صعب حقًا على الأندية.

وأضاف: “بعض الفرق لم يكن بوسعها إكمال تشكيلتها. انظر إلى توتنهام فقد كان يمتلك الكثير من اللاعبين الذين شاركوا في الدور قبل النهائي لكأس العالم قبل أن يضطر لإشراك هؤلاء مباشرة في المباريات، هذا موقف مستحيل بالنسبة لكافة المدربين حقًا”.

ويعتقد أن هاري كين قائد إنجلترا، والذي لم يسجل أي أهداف خلال ست مباريات مع منتخب بلاده رغم أنه يقدم مستويات جيدة مع توتنهام، أحد اللاعبين الذين عانوا من قلة الراحة رغم أن المهاجم الإنجليزي قال إنه ليس بحاجة لوقت للراحة.

وداني روز ولوك شو هما من بين خمسة لاعبين يغيبون عن صفوف إنجلترا بسبب الإصابة.

وتابع: “أعتقد أن الأمر يتعلق بالافتقار للانتعاش النفسي أكثر منه الجانب البدني، عندما تنظر إلى الدوري الإنجليزي فستجد أن هناك الكثير من الفرق لم تستطع أن تقدم كل ما لديها بعد بسبب كثرة الإصابات”.