غاريث ساوثغيت عن منتخب إنجلترا: لن أعيد عقارب الساعة إلى الوراء

أكد غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، أنه لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء في تشكيلة “الأسود الثلاثة”، وأنه ماضٍ في فلسفة الاعتماد على العناصر الشابة التي قادته إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

وبدأ منتخب “الأسود الثلاثة” بالتحضير لمباراته الأولى بعد نهائيات المونديال الروسي، وذلك عندما يستضيف إسبانيا، السبت، على ملعب ويمبلي في لندن، في إطار النسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وخاض ساوثغيت نهائيات كأس العالم بتشكيلة شابة بلغ معدل أعمار لاعبيها (26 عامًا) (ثاني أصغر تشكيلة في النهائيات)، وتمكن من خلالهم من بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1990، قبل أن يخسر أمام كرواتيا (1-2)، بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1).

وكان اللاعب الدولي السابق راهن على عنصر الشباب منذ توليه مهام تدريب المنتخب الأول 2016، وأبعد لاعبين مخضرمين أبرزهم المهاجم واين روني، والحارس جو هارت.

وفي تصريحات على هامش حصة تدريبية للمنتخب، أكد ساوثغيت أنه لا يعتزم تبديل استراتيجيته في الفترة المقبلة، وأوضح: “أعتقد أن لدينا تشكيلة قوية، نحن في مطلع موسم جديد ونظرنا إلى العديد من اللاعبين خلال الأعوام الماضية.

وأضاف: “قررنا أنه نظرًا للطريقة التي نرغب باعتمادها في اللعب، ونوعية اللاعبين الذين نرغب في العمل معهم، كان ثمة بعض اللاعبين الذين لا يلائمون هذا النموذج”.

واختتم: “على الأرجح لن نعود للتفكير بلاعبين كانوا هنا في المنتخب سابقًا، لذا فالمجموعة المقبلة من اللاعبين الجدد الذين سنبدأ بمتابعتهم، هم لاعبون على الأرجح في الفئات العمرية الأصغر”.