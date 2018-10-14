بعد 15 عامًا.. أليكس فيرغسون يكشف كواليس ضرب ديفيد بيكهام بالحذاء (صور)

كشف المدرب الإسكتلندي المعتزل السير أليكس فيرغسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، تفاصيل رحيل اللاعب ديفيد بيكهام، عن الفريق العام 2003، إلى ريال مدريد.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن فيرغسون، قوله في حديثه عن سيرته الذاتية: “في موسم ديفيد بيكهام الأخير معنا، كنا نعلم أن معدل أدائه ينخفض، وسمعنا شائعات عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه”.

وأوضح فيرغسون أن الشائعات حول مستقبل بيكهام أثّرت على تركيز اللاعب، مشيرًا إلى أنه قرر مواجهة اللاعب حول تراجع مستواه بعد هزيمة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف فيرغسون: “بيكهام كان على بُعد حوالي 12 قدمًا منّي، وكان بيننا صف من الأحذية واقتربت منه وركلت حذاءً وجاءت الضربة فوق عينه مباشرة، وبالطبع نهض وأوقفه اللاعبون، وقلت له: اجلس، لقد تركت فريقك يعاني، ويمكنك الحديث كما تريد”.

وواصل: “في اليوم التالي كانت القصة في الصحافة، وفي هذه الأيام أبلغت الإدارة بضرورة رحيل بيكهام، وكانت رسالتي مقبولة لدى الإدارة التي تعرفني جيدًا، فاللحظة التي يظن فيها لاعب في مانشستر يونايتد أنه أكبر من المدرب فعليه أن يرحل”.

ورحل بيكهام، البالغ من العمر 43 عامًا، عن مانشستر يونايتد العام 2003 إلى ريال مدريد مقابل 37 مليون يورو، وظل مع الفريق حتى صيف العام 2007، إذ رحل إلى لوس أنجليس غالاكسي.

وسجل بيكهام 85 هدفًا وصنع 37 مع مانشستر يونايتد في 383 مباراة، ونال معه لقب الدوري الإنجليزي 6 مرات، إلى جانب لقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 في كأس الدرع الخيرية.

ولعب بيكهام لريال مدريد 159 مباراة، سجل فيها 20 هدفًا وصنع 42، ونال معه لقبًا في الدوري الإسباني ولقبًا في كأس السوبر الإسباني، علمًا أنه لعب لأندية ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.