لوكاكو يتحدث عن مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

أعرب الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، عن أمنيته للانتقال إلى الدوري الإيطالي مستقبلًا، مشيدًا في الوقت نفسه بفريق يوفنتوس.

ويقع مانشستر يونايتد في نفس المجموعة مع يوفنتوس وفالنسيا ويانغ بويز بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان يوم 23 أكتوبر، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، على أن تقام مباراة الإياب يوم 7 نوفمبر.

وقال لوكاكو في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”، اليوم الأحد: “يملك يوفنتوس مشروعًا رائعًا، وهم يواصلون العمل. كل عام يحاولون أن يصبحوا أقوى”.

وأضاف: “دون شك يوفنتوس واحد من أفضل 3 فرق في أوروبا، لديهم مدرب رائع ولاعبون غير عاديين في كل مركز من خطوط الفريق”.

وعن المواجهة بينهما بدوري أبطال أوروبا، أوضح: “الحديث دائمًا عن كريستيانو رونالدو، لكن يجب أن نحترس من الآخرين، مثل: باولو ديبالا ودوجلاس كوستا الذي يقدم أداء استثنائيًا”.

وأردف: “المجموعة صعبة، لكننا في مانشستر يونايتد نريد إنهاءها على القمة”.

وسئل عما إذا كان سيلعب يومًا في الدوري الإيطالي، حيث يلعب أخوه جوردان لوكاكو في فريق لاتسيو، فأجاب :”لم لا، آمل أن يحدث هذا مستقبلًا”.

وخاض روميلو لوكاكو 11 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بجميع المسابقات، وسجل أربعة أهداف.