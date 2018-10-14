خوفًا من رحيله مجانًا.. مانشستر يونايتد يقدم عرضًا جديدًا لحارسه دي خيا

يسعى مانشستر يونايتد، لإقناع حارسه الدولي الإسباني دافيد دي خيا، بتمديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “صن” البريطانية، فإن نادي مانشستر يونايتد سيفعّل خيار التمديد لعام واحد فقط، حال لم يوافق الإسباني على العرض الجديد المقدم له.

وأشارت إلى أن يونايتد قدم عرضًا جديدًا للاعب لخمس سنوات قادمة وبراتب أسبوعي يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، تشمل المكافآت الخاصة بنظافة شباكه.

وأوضحت أن إدارة اليونايتد نفد صبرها من مماطلة اللاعب الإسباني، ومنحته مهلة حتى نهاية العام الحالي، قبل أن يقوم النادي بتفعيل خيار العام الإضافي الموجود في العقد المبرم بينهما.

وبحسب الصحيفة، حال استمرار اللاعب في تجاهل عرض الشياطين الحمر، فإن برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سيكونان مهتمان بالحصول عليه الصيف المقبل.

وحال لم يوقع اللاعب الإسباني على عقد جديد، سيكون يونايتد مهددًا بخطر فقدانه مجانًا، وبالتالي سيتعين عليه بيعه قبل انتهاء عقده مع الفريق.

واستطاع حارس أتليتكو مدريد الأسبق أن يحصل على العديد من البطولات مع الفريق الإنجليزي، كان أهمها الدوري الممتاز في موسم 2012-2013 وبطولة الدوري الأوروبي في موسم 2016-2017.