جوزيه مورينيو يريد إعادة زلاتان إبراهيموفيتش لإنقاذ موسم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد يفكر في إعادة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى الفريق، لمساعدته على الخروج من أزمته.

ولعب إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد موسمين تقريبًا، بين 2016 و2018، قبل أن يغادر في مارس الماضي إلى لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.

ووفقًا لصحيفة “صن” فإن مورينيو يفكر جديًا في إعادة إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 36 عامًا، إلى أولد ترافورد في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو سيجري محادثات مباشرة مع الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد في الساعات المقبلة، لبحث إمكانية إعادة إبراهيموفيتش.

وسجل إبراهيموفيتش 29 هدفًا وصنع 10 في 53 مباراة مع مانشستر يونايتد، وتعرّض لإصابة في الرباط الصلبي أمام أندرلخت البلجيكي بدور الـ8 بطولة الدوري الأوروبي، أبعدته عن الفريق بضعة أشهر، قبل أن يغادر في مارس.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش لعب 100 مباراة تحت قيادة مورينيو في مانشستر يونايتد وإنتر ميلان، سجل فيها 58 هدفًا وصنع 23.

ونقلت الصحيفة عن إبراهيموفيتش قوله: “أعتقد أن مورينيو يملك القدرة على قيادة مانشستر يونايتد للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

“أعتقد أنه المدرب المناسب لهذا النادي”.

ويملك إبراهيموفيتش مسيرة رائعة، إذ لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب حاليًا مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.