رامسي يكشف عن مصيره مع آرسنال

قال آرون رامسي، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، أنه قد يبقى مع فريقه الحالي حتى انتهاء عقده نهاية الموسم الجاري.

وكان اللاعب الويلزي يأمل في تمديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، ولكن الأخير تراجع عن هذه الخطوة الشهر الماضي.

وجاءت تصريحات رامسي بعد سقوط ويلز وديًا، مساء أمس الخميس، بنتيجة 4 / 1 أمام إسبانيا، بالإضافة إلى تقارير مفاوضات مانشستر يونايتد وليفربول لضمه.

ويفضل رامسي استكمال تعاقده مع آرسنال حتى نهاية الموسم، بدلًا من الرحيل إلى نادٍ آخر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتساءل رامسي قائلًا: “هل سأبقى فيما تبقى من الموسم؟، بالطبع نعم، أنا متعاقد مع آرسنال، وسأقدم أفضل ما لدي هذا الموسم وسأسعى إلى تحقيق شيء مميز”.

وكشف رامسي، الذي يستطيع أن يجري مفاوضات مع نادٍ آخر في يناير المقبل، أنه اعتقد أن الاتفاق حول تمديد تعاقده مع آرسنال أمر محسوم.

وأضاف نجم ويلز قائلًا: “كل شيء كان يسير بشكل رائع مع النادي، كنا نعتقد أننا وصلنا إلى اتفاق ولكن هذا ليس صحيحًا الآن”.

واختتم قائلًا: “علي فقط أن ألعب كرة القدم التي أعرفها، وأن أقدم أفضل ما لدي لآرسنال هذا الموسم، وسأترك باقي الأمور المتعلقة بالنادي في الوقت الحالي”.