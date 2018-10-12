موعد مباراة كرواتيا وإنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يستضيف المنتخب الكرواتي منافسه الإنجليزي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة 4A، في دوري الأمم الأوروبية، على ملعب ريوجيفيكا.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة إنجلترا وكرواتيا على قناة beIN SPORTS HD 2.

وهذه أول مواجهة بين المنتخبين منذ فوز كرواتيا 2/1 في نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا في 11 يوليو الماضي.

وهذه تاسع مباراة بين إنجلترا وكرواتيا، حيث فاز الإنجليز 4 مباريات، مقابل 3 انتصارات لكرواتيا وتعادل وحيد.

وتقام بطولة دوري أمم أوروبا، مرة واحدة كل عامين، ويشارك فيها 55 منتخبًا للدول الأعضاء باليويفا.

وتقسم الفرق المشاركة على 4 مستويات، وذلك طبقًا لمعاملات “اليويفا” بالنسبة لكل فريق، في حين تقسم منتخبات كل مستوى على مجموعات.

وعقب انتهاء المواجهات في كل مستوى بنظام الذهاب والإياب، تصعد المنتخبات متصدرة المجموعات إلى المستوى الأعلى، وتهبط المنتخبات صاحبة المركز الأخير إلى المستوى الأدنى.

وتلعب المنتخبات الأربعة الأوائل في كل مستوى، دورة مجمعة؛ لتحديد بطل هذا المستوى، بينما تتنافس الفرق الأربعة الأوائل في المستوى الأول على اللقب.

وانطلقت النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، الخميس، وتنتهي في يونيو 2019.