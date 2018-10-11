البرتغال تهزم بولندا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

سجل برناردو سيلفا هدفا بمجهود فردي لتعيد البرتغال، التي ظهرت بشكل جديد، اكتشاف نفسها في الانتصار 3-2 على بولندا المضيفة في دوري الامم الاوروبية لكرة القدم اليوم الخميس بعد اداء رائع.

واضاف أندريه سيلفا هدفا وسجل كميل جليك بالخطأ في مرماه لتتقدم بطلة اوروبا بنهاية الشوط الاول عقب تسجيل كرزيستوف بياتك هدف التقدم لبولندا مبكرا.

وشارك برناردو سيلفا في بداية الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثالثة بالمستوى الأول.

وسجل ياكوب بواشتكوفسكي الذي شارك بديلا مع بولندا، والذي خاض مباراته الدولية 103 ليصبح أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع المنتخب الوطني، هدفا لكن هذا لم يكن كافيا لأصحاب الارض.

وعقب مباراتين، تتصدر البرتغال، التي لم يلعب معها نجمها المميز كريستيانو رونالدو الذي حصل على راحة، المجموعة برصيد ست نقاط بينما جمعت بولندا وايطاليا نقطة واحدة لكل منهما.