محمد صلاح يفلت من عقاب الشرطة الإنجليزية بسبب قيادة السيارة أثناء استخدام الهاتف المحمول

قررت شرطة ميرسيسايد عدم معاقبة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بعد استخدامه الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة.

وقال المتحدث باسم شرطة ميرسيسايد، في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن الأدلة غير كافية لدعم معاقبة محمد صلاح، بعد استخدامه الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة.

وكان نادي ليفربول قد أحال محمد صلاح إلى الشرطة الإنجليزية للتحقيق معه، بسبب مقطع فيديو له وهو يقود سيارته ويستعمل الهاتف المحمول منتصف أغسطس الماضي.

وأضاف المتحدث باسم شرطة ميرسيسايد: “نؤكد أن صلاح كان يتحدث في الهاتف أثناء القيادة، وأجرينا عدة تحقيقات، لكن لا توجد أدلة كافية لدعم المحاكمة، وبالتالي لن يتم اتخاذ أي إجراء ضده”.

وتابع بقوله: “تم التحدث مع اللاعب المصري، وقدمنا النصيحة له، بضرورة عدم استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة”.

والتقطت حينها بعض الصور لمحمد صلاح، أثناء استخدامه الهاتف المحمول، خلال قيادة السيارة، عقب الفوز 4/0 على ويستهام، في إطار منافسات الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.