لسبب غريب.. آرسنال رفض التعاقد مع محمد صلاح قبل موسمين

أثار السبب الذي ساقه آرسنال لعدم التعاقد مع المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي قبل عودته إلى البريميرليغ استغراب ناديه الحالي ليفربول.

وانضم الدولي المصري إلى ليفربول قبل بداية الموسم الماضي من روما مقابل 37.8 مليون جنيه إسترليني وهو رقم يعد الآن صغيرًا للغاية مقارنة بالإمكانات التي أظهرها جناح تشيلسي السابق ما يمثل نجاحًا بكافة المقاييس لليفربول.

وسجل صلاح 44 هدفًا في 52 مباراة في أول موسم له مع ليفربول ليقوده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحلَّ في المركز الثالث بين أفضل لاعبي أوروبا والعالم في 2018 خلف لوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو.

لكن صحيفة “تايمز” البريطانية كشفت أن آرسنال كان مهتمًا أيضًا بضم “صلاح” البالغ من العمر 26 عامًا، لكن النادي اللندني تراجع لسبب غريب للغاية.

وقبل التعاقد مع “صلاح” من روما أدرك ليفربول أن تشيلسي لن يحاول استعادة لاعبه السابق، كما أن سعره خارج قدرات توتنهام هوتسبير، فضلًا عن عدم اهتمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بقدراته ليصبح آرسنال المنافس الوحيد على ضمه.

لكن الصحيفة البريطانية كشفت أن كشَّافي آرسنال لم يحثوا الفرنسي المخضرم أرسين فينغر المدير الفني لآرسنال آنذاك على ضمه بداعي أنه “يهدر الكثير من الفرص” وهو سبب يراه ليفربول مدهشًا.

ولم يسجل “صلاح” هذا الموسم مع ليفربول سوى ثلاثة أهداف في كافة المسابقات، ما يجعله يعاني بشدة من الضغوط في أعقاب موسمه الأول المذهل مع النادي.