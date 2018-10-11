مانشستر يونايتد يستهدف لاعب نادي برشلونة في سوق الانتقالات الشتوي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن مانشستر يونايتد يراقب المدافع جوردي ألبا لاعب برشلونة الإسباني، ويسعى للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “صن” فإن مانشستر يونايتد يريد تدعيم مركز الظهير الأيسر في يناير 2019، ويجد في ألبا اللاعب المناسب.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة كان قد وعد “ألبا” بعقد جديد منذ عامين، ولكن لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى الآن.

وانضم ألبا، البالغ من العمر 29 عامًا، قادمًا من فالنسيا العام 2012.

وتحوم الشكوك حول مستقبل لوك شاو، وأشلي يونغ، الذي قد يكون يلعب موسمه الأخير مع مانشستر يونايتد.

ويتردد أن برشلونة يريد التعاقد مع ألبرتو مورينو، أو خوسيه لويس غايا من فالنسيا، ويوري بريشيش من أتلتيك بلباو، لشغل مركز الظهير الأيسر.

وشارك ألبا في 11 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، سجل فيها هدفًا وصنع 5، وبالمجمل شارك في 257 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه إليه، وسجل 13 هدفًا وصنع 45.